LES MARDIS SALSA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

LES MARDIS SALSA Béziers, 24 mai 2022, Béziers. LES MARDIS SALSA Béziers

2022-05-24 20:00:00 – 2022-05-24 23:00:00

Béziers Hérault La reprise des Mardis Salsa était déjà une très bonne nouvelle!

Voici une autre bonne nouvelle :

En parallèle de la soirée Salsa, sur une autre piste, nous retrouverons la Kizomba avec Kiz’Sud. Deux soirées en une

– Salsa piste centrale

– Kizomba sous le chapiteau avec l’association Kiz’Sud Les initiations gratuites sur la piste centrale :

* 20h initiation Kizomba avec Kiz’ Sud

* 21h initiation Salsa avec Manuela

* 21h-1h Kizomba Dj Markiz Espace Chapiteau

*21h45-1h Salsa Cubana Dj Manuela Espace central Entrée Gratuite

Restauration – Tapas – Pizza Tous les mardis de l’été, venez danser la salsa avec Manuela, ainsi que la Kizomba avec Kiz’Sud.

Béziers

