Les Mardis Musicaux avec le groupe Trifaz Saint-Lary-Soulan, 17 août 2021-17 août 2021, Saint-Lary-Soulan. Les Mardis Musicaux avec le groupe Trifaz 2021-08-17 21:00:00 – 2021-08-17 SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Place de la Mairie groupe de Musique Celtique.

La musique du groupe TRI FÄZ est une invitation à un voyage musical au sein de toutes les Nations Celtes (Galice, Bretagne, Irlande, Ecosse etc…).

Le groupe TRI FÄZ tire son inspiration de grands noms de la Musique Celtique comme Carlos NUÑEZ, THE CHIEFTAINS, et TRI YANN.

Leur musique rytmée et enlevée ravira aussi bien le curieux que l’averti et vous emménera au coeur de cette culture unique..

Laissez vous tenter par ce voyage…. eglise.aurelouron@free.fr +33 5 62 39 50 81 http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php Place de la Mairie dernière mise à jour : 2021-07-20 par

