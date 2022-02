LES MARDIS MIAM MIAM Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES MARDIS MIAM MIAM Montpellier, 11 janvier 2022, Montpellier. LES MARDIS MIAM MIAM Montpellier

2022-01-11 17:00:00 – 2022-01-11 21:00:00

Montpellier Hérault LES MARDIS MIAM MIAM – MARCHÉ, CHEF.FE.S INVITÉ.E.S ET AUTRES FANTAISIES CULINAIRES Chef.fe.s invité.e.s, focus producteur.ice.s, marché nocturne, dégustation de vin, huîtres et autres fantaisies culinaires… tous les mardis soirs, la gastronomie se réinvente à la Halle Tropisme à travers différentes propositions gourmandes créatives. Nous mettrons à l’honneur les producteur.ice.s talentueux.ses de la région, en dégustant leurs produits cuisinés par nos chef.fe.s. Pour compléter la soirée, vous pourrez faire votre marché (légumes, fruits de mer, miel, fleurs…), chiner à Station Emmaüs, acheter un disque au Vinyl Truck, retirer vos commandes au drive zéro déchet du Petit Circuit…

Mardi Miam Miam, c’est miam !!! CÔTÉ MARCHÉ

—————-

Faites vos courses au Mardi Market et soutenez des producteur.ice.s locaux.les :

> La Ferme Marine des Aresquiers (fruits de mer)

> Le Petit Circuit (drive zéro déchets)

> L’oeuf garriguois – Jean-Marie Henry (œufs)

> Le Gramme (épicerie)

> Le jardin de Cathy (fruits & légumes)

> Le pétrin à roulette (pain)

> Le Vinyl Truck (disquaire nomade)

> Station Emmaüs (la boutique Emmaüs de la Halle Tropisme) CÔTÉ CUISINES

—————–

