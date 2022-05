Les Mardis live de la Salamandre Méjannes-le-Clap, 5 juillet 2022, Méjannes-le-Clap.

Les Mardis live de la Salamandre Grotte de la Salamandre Méjannes-le-Clap

2022-07-05 – 2022-07-05

Grotte de la Salamandre Méjannes-le-Clap Gard

Méjannes-le-Clap

La Grotte de la Salamandre vous propose des concerts en 3 temps :- Une première partie pendant une trentaine de minutes, où l’émotion est au rendez-vous au cœur de la Grotte.- Une seconde partie d’entracte où chacun peut dîner à sa guise en terrasse : pique-nique apporté par vos soins ou le buffet composé de produits du terroirs préparé avec attention par l’équipe de la Grotte- Une troisième partie en terrasse, où se déroule la suite du concert pendant 1h-1h30. Pour les travailleurs c’est le moment de se détendre et d’en profiter !Tarifs :- 18€ par personne pour le concert en 2 temps- 10€ par personne pour le concert en terrasse seulement- Buffet préparé par nos soins (1boisson comprise) : 12€Au programme de ces soirées estivales rythmées :- Mardi 05 Juillet : Pour ce premier Mardi Live 2022, le groupe Cool Sensei vous propose des musiques de cinéma avec les solistes de la chorale du Collège de Salindres. Emotions garanties !- Mardi 12 Juillet : Brandon Baptiste (musique gipsy)”Musicien autodidacte, j’ai grandi au son des musiques gitanes et populaires. A l’âge de 10 ans, j’ai pris une guitare et je n’ai plus jamais lâché l’affaire.”Brandon Baptiste affole les réseaux sociaux avec ses vidéos qui dépasse les 2 millions de vues, il a d’ailleurs été finaliste de l’émission “LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT ” sur M6 en 2015 !- Mardi 19 Juillet : Nicolas Dupont (musique classique)”Avec plus de 90 concerts par an, Nicolas Dupont est un des chambristes belges les plus actifs de sa génération.” – El Diario MontanesBasé à Bruxelles depuis 2017, Nicolas voyage en tant que soliste, en compagnie des pianistes Olga Kirpicheva, Yunus Tuncalı et Giulio Potenza, ou encore avec ses collègues de trio et de quatuor aux quatre coins de l’Europe, et en Asie.- Mardi 26 Juillet : Duo Darc (Pop Rock)Si on devait décrire en quelques mots ce duo alors nous dirions : émotion, bonne humeur, professionnalisme et énergie !Lui guitariste chevronné et passionné passe d’une émotion a une autre de la ballade la plus douce au rock le plus endiablé…Elle chanteuse et coach vocal de la douceur de sa voix à l’émotion et la puissance il n’y a qu’un pas… Elle vous fera vibrer jusqu’en perdre la raison et chanter vos émotions.​En acoustique et en version électrique, ils vous feront a coup sûr chanter et danser !- Mardi 02 Août : Balaphonik Sound System (Ethno Groove)”Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux variés. Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages.Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour.. Alex parcourt asphalte et sentiers de la rue à la scène avec sa carriole sound system. Des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue et autres guimbardes se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chant-dialecte et orchestré par la loop station.- Mardi 09 Août 2022 : Triopopcorn (Jazz-Pop-Rock)Un étonnant voyage au cœur des standards Jazz/Pop/Rock des années 30 à 80. De « Chuck Berry » à « Tina Turner », en passant par « Christophe » et « Téléphone ». Trois musiciens partagent leur passion pour la musique. Francky à la guitare solo Jazz, Jacky à la guitare rythmique Rock, Norbert au chant et percussions Folk.- Mardi 16 Août : Brandon Baptiste (musique gipsy)”Musicien autodidacte, j’ai grandi au son des musiques gitanes et populaires. A l’âge de 10 ans, j’ai pris une guitare et je n’ai plus jamais lâché l’affaire.”Brandon Baptiste affole les réseaux sociaux avec ses vidéos qui dépasse les 2 millions de vues, il a d’ailleurs été finaliste de l’émission “LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT ” sur M6 en 2015 !- Mardi 23 Août : Rosa Shanti et Awah Art (Reggae)Talentueuse chanteuse de la scène reggae, Rosa Shanti grandit à Lille dans le nord de la France. S’adaptant à tous les styles, elle interprète ses chansons avec une touche bien à elle, mêlée de sensualité et d’une authenticité transcendante.- Mardi 30 Août : Duo Darc (Pop Rock)Si on devait décrire en quelques mots ce duo alors nous dirions : émotion, bonne humeur, professionnalisme et énergie !Lui guitariste chevronné et passionné passe d’une émotion a une autre de la ballade la plus douce au rock le plus endiablé…Elle chanteuse et coach vocal de la douceur de sa voix à l’émotion et la puissance il n’y a qu’un pas… Elle vous fera vibrer jusqu’en perdre la raison et chanter vos émotions.​En acoustique et en version électrique, ils vous feront a coup sûr chanter et danser !*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les mardis de Juillet et Août 2022- Où? : Grotte de la Salamandre, Méjannes-le-Clap- Quand? : De 19h30 à 23h00- Tarifs : De 10 à 18€ par personne pour le concert, pour le buffet concocté sur place comptez 12€- Informations complémentaires auprès de la Grotte de la Salamandre, par mail à contact@grottedelasalamandre.com ou par téléphone à 04 66 60 06 00

contact@grottedelasalamandre.com +33 4 66 60 06 00

Droits libres

Grotte de la Salamandre Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-04-29 par