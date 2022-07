Les mardis « histo » – Sculpture et taille de pierre à la Commanderie d’Arville

2022-08-02 10:00:00 – 18:30:00

Les mardis « histo » – Sculpture et taille de pierre à la Commanderie d'Arville.

Pierre-Yves Jolit, de l'Atelier du chien noir, propose au public de découvrir les métiers de tailleur et de sculpteur de pierre au Moyen-âge. La pierre est un matériau complexe : le professionnel se doit d'être parfois mathématicien ! Équarrissage, dégrossissage, toutes les facettes de ce métier sont dévoilées au cours de la journée.

