Les mardis « histo » – Le tissage : de la laine à l’étoffe à la Commanderie d’Arville

2022-08-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-16 18:30:00 18:30:00 Les mardis « histo » – Le tissage : de la laine à l'étoffe à la Commanderie d'Arville. Quel est le rôle du tisserand dans la société médiévale ? Qu'est-ce que le travail de la laine ? Romain Gibier, de la compagnie Détour de rue, propose aux visiteurs de découvrir les différentes facettes du métier de tisserand. De la laine à l'obtention du tissu, les différentes étapes du lavage, du filage et de la teinture sont présentées. Le public est également invité à s'initier au tissage ! © Compagnie Détour de rue dernière mise à jour : 2022-07-02 par

