Les mardis « histo » – Le maître bâtisseur et ses outils à la Commanderie d’Arville

Les mardis « histo » – Le maître bâtisseur et ses outils à la Commanderie d'Arville

2022-07-19 10:00:00 – 18:30:00

Comment édifier un château ? Comment construire un clocher avec une corde ? Quel système de mesure était utilisé il y a plusieurs siècles ? Toutes ces questions sont abordées de façon ludique avec Romain Gibier, de la compagnie Détour de rue. En s'appuyant sur des outils reconstitués, il présente les techniques des bâtisseurs durant le Moyen-âge… et même les mathématiques !

