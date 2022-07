Les mardis « histo » Le forgeron : démonstration et initiation à la Commanderie d’Arville

Les mardis « histo » Le forgeron : démonstration et initiation à la Commanderie d'Arville.

2022-07-12 10:00:00 – 18:30:00

Quel est le rôle du forgeron, au Moyen-âge ? Quelles sont les différences entre le fer et l'acier ? Toutes les facettes du métier de forgeron sont dévoilées aux visiteurs par David Huet, de la compagnie Détour de rue. Batteur d'armes et passionné de reconstitution historique, ce forgeron présente les arcanes de son métier et la place du forgeron dans la société médiévale.

