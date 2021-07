Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Les Mardis en musique – Nini Poulain Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Les Mardis en musique – Nini Poulain Moëlan-sur-Mer, 10 août 2021-10 août 2021, Moëlan-sur-Mer. Les Mardis en musique – Nini Poulain 2021-08-10 19:00:00 – 2021-08-10 20:30:00 Rue Bernard de Moelan Parking de la poste

Moëlan-sur-Mer Finistère C’est à travers ses chansons ou les reprises qu’elle interprète avec tout son cœur, qu’elle évoque sa façon d’aimer la vie, à travers de lourds thèmes tels que l’amour, la maternité, l’alcoolisme ou la solitude.

Nini Poulain est une artiste qui s’exprime avec authenticité et qui dégage une grande énergie sur scène. Toujours accompagnée de son accordéon… ellipse@moelan-sur-mer.fr C’est à travers ses chansons ou les reprises qu’elle interprète avec tout son cœur, qu’elle évoque sa façon d’aimer la vie, à travers de lourds thèmes tels que l’amour, la maternité, l’alcoolisme ou la solitude.

