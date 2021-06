Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Les Mardis en musique – Les P’tits Yeux Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Les Mardis en musique – Les P’tits Yeux Moëlan-sur-Mer, 3 août 2021-3 août 2021, Moëlan-sur-Mer. Les Mardis en musique – Les P’tits Yeux 2021-08-03 19:00:00 – 2021-08-03 20:30:00 Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome

Des chansons réalistes de leur premier album aux ballades cuivrées et poétiques de leur dernier opus, Les P'tits Yeux nous emportent, nous apaisent et nous interpellent sans autre prétention que de réveiller nos esprits engourdis. ellipse@moelan-sur-mer.fr

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome Ville Moëlan-sur-Mer lieuville 47.81097#-3.6281