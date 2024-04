Les Mardis d’Uzerche n°6 Goodbye Persil Uzerche, mardi 13 août 2024.

théâtre de rue avec Goodbye Persil par L’Arbre à vache

Une voiture rôde autour d’un square avec au volant deux individus en mission. C’est le début d’une histoire intime mais remplie d’humour et de situations burlesques. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur objectif ! Malheureusement pour eux, mais pour notre plus grand bonheur, maladresse, bêtise et bourdes les seront aussi… Drôle et touchante, cette aventure sans parole et une hymne à la fratrie, aux jeux et aux histoires qu’on s’invente !

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 45 min Tout public. à partir de 5 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 21:00:00

fin : 2024-08-13

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@terresdecorreze.com

