Les Mardis d’Uzerche n°5 Chez toi ou chez moi Uzerche, mardi 6 août 2024.

Marionnette portée avec Chez toi ou chez moi par la compagnie suisse Les Malles.

Quand une écrivaine et un fan de rock sont voisins depuis des années cela ne peut que dégénérer. Dans un ballet débridé de marionnette et de danse, teinté d’humour et de poésie, vous découvrirez leur histoire explosive ! Humour, beauté du geste, musique déchainée un spectacle qui ravira toutes les générations !

21h, cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 45 minutes Tout public. .

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@terresdecorreze.com

