Les Mardis d’Uzerche n°4 A tiroirs ouverts par Le Majordome Uzerche, mardi 30 juillet 2024.

Jonglage avec A tiroirs ouverts par la compagnie Le Majordome.

Un personnage solitaire tente de tromper l’ennui en jonglant, avec les balles, mais aussi les sons. Tout ce qu’il touche résonne et une mélodie envoutante envahit alors le public. Un spectacle jonglé et burlesque fait de maladresse, de bric et de broc mais où toute une symphonie se met en jeu au fil du temps pour un aboutissement ensorcelant.

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 55 minutes Tout public dès 5 ans. .

Début : 2024-07-30 21:00:00

fin : 2024-07-30

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@terresdecorreze.com

