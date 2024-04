Les Mardis d’Uzerche n°1 PP Project Uzerche, mardi 9 juillet 2024.

Les Mardis d’Uzerche n°1 PP Project Uzerche Corrèze

Spectacle de marionnettes sur table par la Cie Les Involtes avec PP Project.

Une plongée avec poésie et humour dans l’histoire d’un vieil homme qui se retrouve avec un oisillon dans les pattes. Marionnettes, musique-live et effets plus que spéciaux pour ce spectacle malicieux et tendre.

Un spectacle mettant en scène des marionnettes sensibles et drôles, dans un univers musical et une histoire qui embarqueront petits et grands pour un moment de douceur et de sourires !

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 1h Tout public conseillé à partir de 5 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 21:00:00

fin : 2024-07-09

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil@terresdecorreze.com

L’événement Les Mardis d’Uzerche n°1 PP Project Uzerche a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze