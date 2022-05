Les mardis du Wihr Valff Valff Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Valff

Les mardis du Wihr Valff, 28 juin 2022, Valff.

2022-06-28

Valff Bas-Rhin Valff EUR Mélodies au jardin

Mardi 28 juin : Contes à votre portée

Conteurs et conteuses enchanteurs Mardi 19 juillet : Couleurs piano avec Frédéric Rozanes (image du pianiste)

20h visite du jardin

20h30 concert en l’Eglise St Blaise

