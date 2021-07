Les mardis du ping Saint-Pair-sur-Mer, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

LES MARDIS DU PING

PENDANT VOS VACANCES

PLONGEZ DANS LE PING

TOURNOIS ESTIVAUX DE TENNIS DE TABLE

Ouverts à tous : Estivants. Non licenciés et licenciés

SAINT PAIR SUR MER

Gymnase Scissy

Les Mardis 13, 20, 27 juillet et 10,17,24 août

17 h : Estivants. Non licenciés et licenciés < 900 pts. 18 h 30 : Non licenciés et licenciés <1400 pts. 20 h : Toutes catégories. Licenciés et non licenciés.

17 h : Estivants. Non licenciés et licenciés < 900 pts. 18 h 30 : Non licenciés et licenciés <1400 pts. 20 h : Toutes catégories. Licenciés et non licenciés.