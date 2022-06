Les Mardis du Festin « Kepa »One Man Blues Band

Météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand Les Mardis du « Festin », Le mardi, la cour du Puy devient scène de spectacles pour un « festin » de découvertes artistiques ! One man blues band

Il est beau du pli de son pantalon toujours ajusté jusqu’au col de ses chemises « Lucky Luke ». Sa musique est digne d’un western 2.0 où Sergio Leone ferait des stories Instagram sur fond de guitare résonator. Entre blues rural et rock’n roll minimaliste, le one man band de Képa propulse l’auditoire sur les bords du Mississipi ! Mardi 17 août 21h30 / Cour du Puy

Météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

