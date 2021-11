Les Mardis du Cinématographe Le Cinématographe, 24 mai 2022, Varennes-Vauzelles.

Les Mardis du Cinématographe

Le Cinématographe, le mardi 24 mai 2022 à 20:00

Le Service Culture de la Mairie de Varennes-Vauzelles s’associe au Cinématographe. Le Musée privé dirigé par Pascal Rigaud possède une collection d’environ 1000 appareil de projection et autant de films des années 20 à nos jours. Au programme de cette séance du mardi 24 mai : **La Belle Équipe** de Julien Duvivier. Film sorti en 1936, avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos, Viviane Romance et Fernand Charpin. Genre : Film dramatique – Durée : 1h01min Cinq ouvriers parisiens au chômage, Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, réfugié espagnol menacé d’expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l’idée de placer cet argent en commun, dans l’achat d’un vieux lavoir de banlieue en ruine, qu’ils transformeront en riante guinguette et dont ils seront copropriétaires. Ils s’attellent à la besogne avec confiance. Le destin s’acharne sur eux. Le jour de l’ouverture, il ne reste plus de la « belle équipe » que Charles et Jean ; la journée est un succès, jusqu’à ce que Gina, dont ils sont tous deux amoureux, suscite entre eux un malentendu. Réservation obligatoire [culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr](mailto:culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr)

Gratuit

La Ville de Varennes-Vauzelles et le Musée du Cinématographe s’associe pour vous proposer des projections gratuites !

Le Cinématographe 15 Rue de Boulorges 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre



2022-05-24T20:00:00 2022-05-24T21:30:00