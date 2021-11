Les Mardis du Cinématographe Le Cinématographe, 22 février 2022, Varennes-Vauzelles.

Les Mardis du Cinématographe

Le Cinématographe, le mardi 22 février 2022 à 20:00

le Service Culturel de Varennes-Vauzelles s’associe au Cinématographe. Le Musée privé privé dirigé par Pascal Rigaud depuis 2013, possède une collection d’environ 1000 appareils de projection et d’autant de films des années 20 à nos jours. Au programme de cette séance du mardi 22 février : **Le cœur sur la main** de André Berthomieu Film sorti en 1949, avec André Bourvil, Michèle Philippe, Lolita de Silva et Robert Berri. Genre : Comédie dramatique – Durée : 1h5min Léon Ménard, bedeau dans un village de Normandie et accordéoniste de talent, perd sa situation pour avoir rendu service à une chanteuse, Mary Pinson, en l’accompagnant à l’accordéon lors d’un de ses tours de chant. Une photo ayant été publiée dans le journal local, des bigotes crient au scandale et le voilà chassé par l’évêché. Secrètement amoureux de Mary Pinson, il décide d’aller tenter sa chance à Paris et de la revoir. D’un humour naturel, faisant rire le public parisien, il devient rapidement populaire, pour le plus grand bonheur financier de ses associés. Crédule quant à l’amour que semble lui porter Mary Pinson, il se fera manipuler. réservation obligatoire [culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr](mailto:culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr)

Gratuit

La Ville de Varennes-Vauzelles vous propose pour cette saison culturelle des séances de cinéma en partenariat avec le musée du Cinématographe !

Le Cinématographe 15 Rue de Boulorges 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre



2022-02-22T20:00:00 2022-02-22T21:30:00