Le service culturel de la mairie de Varennes-Vauzelles s’associe au Cinématographe. Musée privé dirigé par Pascal Rigaud depuis 2013 dans la ville de Varennes- Vauzelles, la collection est composée de non moins 1000 appareils dans tous les formats et autant de films, des années 1920 à aujourd’hui. À ce jour, ce lieu est devenu un répertoire significatif dans le domaine du cinéma et du film documentaire, notamment Nivernais. Le cinématographe de Pascal Rigaud fait partie, dans le cadre de l’Atelier du 7ème Art, du réseau national des musées et collections techniques RéMUT. Pour la première fois au Centre Gérard Philipe, des projections vous sont proposées sur les dates suivantes. Chaque séance a lieu un mardi en fin de mois tous les trois mois environ à 20h. La projection s’adresse au tout public, dure 1h30 et est précédée d’un temps de présentation de la part de Mr Pascal Rigaud sur le matériel utilisé pour la séance mais également au sujet du film projeté ce jour. Le choix des films projetés est à retrouver prochainement sur le site internet de la ville. Réservation obligatoire : [culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr](mailto:culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr)

