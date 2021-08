LES MARDIS D’ETE – Les Boîtes Frasniennes Dole, 10 août 2021, Dole.

EUR Un été pour tous les goûts et pour tous les âges !

La saison estivale vous donne rendez-vous dans les cours d’école pour accueillir les mardis en musique. De nombreux événements vous attendent qu’ils soient musicaux, dansants ou artistiques.

Ce mardi 10 Août : Les Boîtes Frasniennes

Quatuor vocal constitué de Myriam Lacroix, Sylvie Lemarchand, François Chapuis et Bernard Jacob respectivement soprano, alto, ténor et basse. Le groupe, créé en 2002, propose pour l’essentiel un répertoire de tous styles : gospel, jazz, tango… Ils chantent entièrement a cappella, sans partitions et privilégient un rapport convivial avec le public où la poésie et l’humour tiennent une large place.

Tarif(s) :

Gratuit

