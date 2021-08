Dole Dole Dole, Jura LES MARDIS D’ETE – Cie Rubato / Jean-Samuel Delemont-16 the Day Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

LES MARDIS D’ETE – Cie Rubato / Jean-Samuel Delemont-16 the Day Dole, 24 août 2021, Dole. LES MARDIS D’ETE – Cie Rubato / Jean-Samuel Delemont-16 the Day 2021-08-24 20:00:00 – 2021-08-24 Ecole Wilson 19 Boulevard du Président Wilson

Dole Jura EUR Un été pour tous les goûts et pour tous les âges !

La saison estivale vous donne rendez-vous dans les cours d’école pour accueillir les mardis en musique. De nombreux événements vous attendent qu’ils soient musicaux, dansants ou artistiques. Ce mardi 24 Août : Cie Rubato

Duo de théâtre-cirque, interactif.

La virulente Katarina vous présente son poulain Igor, inscrit à la prochaine édition d’un grand Concours.

Au menu : jonglage, équilibre, cascades, exaspération et tests cocasses ! Une mise en dérision du monde compétitif. Ce mardi 24 Août : Jean-Michel Delemont (16 The Day)

Jean-Samuel Delemont est chanteur-guitariste, issu du groupe 16 the Day Tarif(s) :

Gratuit Un été pour tous les goûts et pour tous les âges !

La saison estivale vous donne rendez-vous dans les cours d’école pour accueillir les mardis en musique. De nombreux événements vous attendent qu’ils soient musicaux, dansants ou artistiques. Ce mardi 24 Août : Cie Rubato

Duo de théâtre-cirque, interactif.

La virulente Katarina vous présente son poulain Igor, inscrit à la prochaine édition d’un grand Concours.

Au menu : jonglage, équilibre, cascades, exaspération et tests cocasses ! Une mise en dérision du monde compétitif. Ce mardi 24 Août : Jean-Michel Delemont (16 The Day)

Jean-Samuel Delemont est chanteur-guitariste, issu du groupe 16 the Day Tarif(s) :

Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Ecole Wilson 19 Boulevard du Président Wilson Ville Dole lieuville 47.09717#5.49522