LES MARDIS D’ETE – B-Side Compagny / Les Baloo’s Brothers Dole, 17 août 2021, Dole.

LES MARDIS D’ETE – B-Side Compagny / Les Baloo’s Brothers 2021-08-17 – 2021-08-17

Dole Jura

EUR Un été pour tous les goûts et pour tous les âges !

La saison estivale vous donne rendez-vous dans les cours d’école pour accueillir les mardis en musique. De nombreux événements vous attendent qu’ils soient musicaux, dansants ou artistiques.

Ce mardi 17 août : B-Side Compagny – PLUS HAUT, ENCORE PLUS HAUT

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et grands. Au centre, un homme (Paul). Acrobate et poète, à travers ces bagages, il nous entraîne dans sa danse. Sa curiosité est telle, que c’est en ouvrant l’une d’entre elle qu’il découvre Teddy, cet ourson si mignon. Il devient son compagnon de voyage. Ensemble, ils arpentent le monde, ensemble, ils créent.

Ce mardi 17 août : Les Baloo’s Brothers

Le groupe des Baloo’s Brothers est un trio acoustique de chanteurs multi-instrumentistes au répertoire allant de la musique ancienne à l’époque moderne en passant par le baroque. Les chants et instrumentaux celtiques constituent la charpente de ce répertoire.

Tarif(s) :

Gratuit

+33 3 84 79 79 79 https://www.sortiradole.fr/119/?no_cache=1&mois=8&annee=2021&cHash=aa542b906ec42c07fa94206d489f310d

