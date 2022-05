Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Visite du vignoble à Labastide Ygos-Saint-Saturnin, 2 août 2022, Ygos-Saint-Saturnin.

Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Visite du vignoble à Labastide Ygos-Saint-Saturnin

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-Saturnin

EUR Les vignes familiales, restées 10 ans à l’abandon, sont reprises aujourd’hui par Marie, diplômée en œnologie, et travaillant à Saint-Emilion.

Avec son époux Vincent, vous êtes invités à les découvrir et à goûter ce vin artisanal.

Possibilité d’achats sur place.

Boucle de 13km – Départ 9h30 Office de tourisme – Durée 3h – Matériels non fournis – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Gratuit – Sur inscription.

Ygos-Saint-Saturnin

