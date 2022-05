Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Sur les chemins de Compostelle, voie de Tours Onesse-Laharie, 16 août 2022, Onesse-Laharie.

Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Sur les chemins de Compostelle, voie de Tours Onesse-Laharie

2022-08-16 09:30:00 – 2022-08-16

Onesse-Laharie 40110

EUR Vous partirez sur les chemins de Compostelle par une petite route et chemins forestiers. Sur votre parcours, arrêt devant la maison de Christine de Rivoyre, écrivaine, puis nouvelle pause à la source du quartier Tounedou pour terminer à la Maison des 3 poiriers, galerie d’art de photos landaises où vous serez accueillis par Bertrand et Sylvie.

Boucle de 12 km. Accessible aux enfants à partir de 10 ans accompagnés – Matériels non fournis – Gratuit – Sur inscription

Sur votre parcours, plusieurs arrêts : la maison de Christine de Rivoyre, source du quartier Tounedou et Maison des 3 poiriers, galerie d’art de photos landaises

Onesse-Laharie

