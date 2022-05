Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Sindères : visite de la savonnerie artisanale Morcenx-la-Nouvelle, 26 juillet 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Sindères : visite de la savonnerie artisanale Morcenx-la-Nouvelle

2022-07-26 – 2022-07-26

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle

EUR Partons au village de Sindères visiter la savonnerie artisanale “Ma Natur”. Marie vous accueillera et vous présentera son savoir-faire : la fabrication de savons artisanaux par saponification à froid, de cosmétiques naturels… 100% faits main, le tout dans une démarche zéro déchet. Vente sur place. Boucle de 16km – Départ 9h30 Office de tourisme – Durée 3h30 – Matériels non fournis – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Sur inscription

Office de tourisme du Pays Morcenais

Morcenx-la-Nouvelle

