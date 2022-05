Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Patrimoine et traditions Morcenx-la-Nouvelle, 19 juillet 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – Patrimoine et traditions Morcenx-la-Nouvelle

2022-07-19 – 2022-07-19

Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR Morcenx ! Morcenx ! Quelques minutes d’arrêt pour vous raconter l’histoire de la gare, à l’origine de la naissance de la ville de Morcenx. Quittons les rails direction l’ancienne caverie du XVIIème siècle, en longeant l’airial et l’étang de Moré… et plus loin dans la forêt la bergerie à 6 pans. Avant le terminus initiation au rampeau, jeu de quilles traditionnel landais. Boucle avec pause(s) de 7km – Départ 9h30 Office de tourisme – Durée 3h30 – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Matériels non fournis – Gratuit et sur inscription.

Morcenx-la-Nouvelle

