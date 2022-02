Les mardis découverte, rando VTT/VTC guidée – « Les fontaines guérisseuses de Sindères et Garrosse » » Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle Landes EUR Accompagné sur une balade de 15 km, à travers les chemins forestiers, (re)découvrez Sainte-Madeleine, source à Sindères et Notre Dame des 7 douleurs, source à Garrosse.

Côté pratique :

A partir de 7 ans – Difficulté : moyenne – Durée : 3h30

Matériels non fournis – Possibilité location vélos TandemMX40 : 06 49 47 09 26

RDV 14h : Office de tourisme du Pays Morcenais

