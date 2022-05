Les mardis découverte, rando VTT/ VTC guidée – Arjuzanx : l’ancien site minier Morcenx-la-Nouvelle, 23 août 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Les mardis découverte, rando VTT/ VTC guidée – Arjuzanx : l’ancien site minier Morcenx-la-Nouvelle

2022-08-23 – 2022-08-23

Morcenx-la-Nouvelle 40110

(en attente confirmation)

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Surprenante promenade ressourçante et enrichissante. Boucle avec pause(s) de 17 km – Durée 3h – Départ 9h30 église de Morcenx-Bourg – Circuit avec plusieurs pauses – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Matériels non fournis – Gratuit – Sur inscription

(en attente confirmation)

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Surprenante promenade ressourçante et enrichissante. Boucle avec pause(s) de 17 km – Durée 3h – Départ 9h30 église de Morcenx-Bourg – Circuit avec plusieurs pauses – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Matériels non fournis – Gratuit – Sur inscription

(en attente confirmation)

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Surprenante promenade ressourçante et enrichissante. Boucle avec pause(s) de 17 km – Durée 3h – Départ 9h30 église de Morcenx-Bourg – Circuit avec plusieurs pauses – Accessible aux enfants à partir de 10 ans et accompagnés – Matériels non fournis – Gratuit – Sur inscription

arjuzansloisirsnautiques.fr

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-05-11 par