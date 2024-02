Les Mardis Découverte L’ancien site minier Morcenx-la-Nouvelle, mardi 20 août 2024.

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Partez pour cette surprenante promenade ressourçante et enrichissante sur la Réserve d’Arjuzanx.

Boucle 17 km Durée 3h

Départ église Morcenx-Bourg

Sur inscription

Dame Nature et l’Homme ont fait des merveilles sur cet ancien site minier d’extraction de lignite à ciel ouvert. Accompagné de Fred et d’un garde nature, partez pour cette surprenante promenade ressourçante et enrichissante sur la Réserve d’Arjuzanx.

Début : 2024-08-20 09:30:00

fin : 2024-08-20

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

