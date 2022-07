Les Mardis de Savigny – Cours de cuisine libanaise Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Les Mardis de Savigny – Cours de cuisine libanaise

2022-07-05

2 Rue Vauchey Very Restaurant scolaire Savigny-lès-Beaune

2022-07-05 08:30:00 – 2022-07-05

Restaurant scolaire 2 Rue Vauchey Very

Savigny-lès-Beaune

Côte-d’Or Savigny-lès-Beaune EUR 17 17 Les Mardis de Savigny vous proposent un cours de cuisine libanaise avec Magali MARDI 5 JUILLET à 18h30 Au menu, vous apprendrez à confectionner les mezze ci-dessous :

– Taboulé de choux fleur,

– Croquettes de petits pois à le féta et au zaatar.

– Salade aux herbes, aux pistaches et à la fleur d’oranger.

– Baklava … Avant de déguster ces préparations sur place.

Lieu : Réfectoire dans la cour de la Mairie de Savigny-les-Beaune Tarif : 17€ par personne.

Max : 12 personnes Informations et Réservation:

Office de Tourisme de Savigny, 4 place Fournier.

Tél: 03 80 21 63 15

