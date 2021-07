Les Mardis de Saint-Cast : Les Zygomates Saint-Cast-le-Guildo, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Les Mardis de Saint-Cast : Les Zygomates 2021-07-06 – 2021-07-06

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Cette fanfare décalée est tout sauf académique.

Elle sollicite tout ce qui passe à sa portée.

Puisant dans un répertoire de reprises et surtout de

compositions originales, ces drôles de personnages

embarquent, emmêlent les spectateurs et le mobilier

urbain dans leur univers poétique parsemé de choré-

graphies et de saynètes improvisées.

Et hop ! Une java avec madame et son sac.

Et bim ! On prend la pose en vitrine en samba.

Et fioup ! Mais où sont-ils donc passés ? Au balcon ?

Plus d’infos : Mairie de Saint-Cast le Guildo 02 96 41 80 18

La rue du Port Jacquet sera fermée. Nous vous conseillons de passer par la liaison piétonne.

Stationnement possible Terre Plein de Canevez.

