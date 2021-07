Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Les Mardis de Saint-Cast : Drive in « The Greatest Showman » Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Les Mardis de Saint-Cast : Drive in « The Greatest Showman » Saint-Cast-le-Guildo, 24 août 2021-24 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Les Mardis de Saint-Cast : Drive in « The Greatest Showman » 2021-08-24 21:20:00 – 2021-08-24

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor SYNOSPIS :

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phéno

mène planétaire. Drame, Comédie musicale / 1h44min

Film réalisé par Michael Gracey

Avec : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya, Rebecca Ferguson UN DRIVE-IN C’EST QUOI ?

C’est un cinéma en plein-air, il faut venir avec sa voiture pour regarder le film projeter sur un écran géant. La bande son est diffusée via l’autoradio. ATTENTION pas d’accès piétons Plus d’infos : Mairie de Saint-Cast le Guildo 02 96 41 80 18 SYNOSPIS :

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phéno

mène planétaire. Drame, Comédie musicale / 1h44min

Film réalisé par Michael Gracey

Avec : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya, Rebecca Ferguson UN DRIVE-IN C’EST QUOI ?

C’est un cinéma en plein-air, il faut venir avec sa voiture pour regarder le film projeter sur un écran géant. La bande son est diffusée via l’autoradio. ATTENTION pas d’accès piétons Plus d’infos : Mairie de Saint-Cast le Guildo 02 96 41 80 18 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville 48.62881#-2.25422