Les Mardis de Plougasnou Plougasnou, 24 août 2021-24 août 2021, Plougasnou.

Les Mardis de Plougasnou 2021-08-24 – 2021-08-24 Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou Finistère Plougasnou

Des concerts en plein air et gratuits, tous les mardis soirs de l’été sur le parvis de l’église, pour une découverte musicale éclectique, avec chaque semaine une 1ère et une 2ème partie (à 19h45 et 21h) : pop, folk, jazz, fest-noz, chants de marins, musique du monde ou encore celtique…

Programmation complète à venir !

Restauration et buvette sur place à partir de 19h.

En cas de mauvais temps, repli à la salle municipale (37 rue de Primel).

+33 2 98 67 35 46 http://www.facebook.com/mairiedeplougasnou

