Les Mardis de Paimpol, 19 juillet 2022

Les Mardis de Paimpol



2022-07-19 – 2022-07-19

Deux groupes de musique viennent animer et rythmer le quai Duguay Trouin. Marché nocturne place de la République à partir de 16h15. Ce mardi vous pourrez découvrir : Jocrisse et Freak it out, pour danser sur des sons funk disco rap.

