Les Mardis de Maxent-Fête Maxent Maxent Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maxent

Les Mardis de Maxent-Fête Maxent, 5 juillet 2022, Maxent. Les Mardis de Maxent-Fête Rue du Prelois Cour Salle-des-associations Maxent

2022-07-05 – 2022-07-05 Rue du Prelois Cour Salle-des-associations

Maxent Ille-et-Vilaine Maxent Les associations M.A.R.C.H.E et T’es Toi organisent tous les mardis de juillet et août, Les Mardis de Maxent-Fête un marché local (producteurs bio, du terroir, de l’artisanat local). Animation musicale, concerts. Accès libre 5 juillet 2022 : Concert : La Bricole (18h à 22h) nEspace Arbenn, face à la mairie – Maxent 12 juillet 2022 : Concert : Judi Stoïk (18h à 22h) nEspace Arbenn, face à la mairie – Maxent contact@marche.bzh +33 6 63 53 34 80 Les associations M.A.R.C.H.E et T’es Toi organisent tous les mardis de juillet et août, Les Mardis de Maxent-Fête un marché local (producteurs bio, du terroir, de l’artisanat local). Animation musicale, concerts. Accès libre 5 juillet 2022 : Concert : La Bricole (18h à 22h) nEspace Arbenn, face à la mairie – Maxent 12 juillet 2022 : Concert : Judi Stoïk (18h à 22h) nEspace Arbenn, face à la mairie – Maxent Rue du Prelois Cour Salle-des-associations Maxent

dernière mise à jour : 2022-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maxent Autres Lieu Maxent Adresse Rue du Prelois Cour Salle-des-associations Ville Maxent lieuville Rue du Prelois Cour Salle-des-associations Maxent Departement Ille-et-Vilaine

Maxent Maxent Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxent/

Les Mardis de Maxent-Fête Maxent 2022-07-05 was last modified: by Les Mardis de Maxent-Fête Maxent Maxent 5 juillet 2022 ille-et-vilaine Maxent

Maxent Ille-et-Vilaine