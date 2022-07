LES MARDIS DE LUNEL

LES MARDIS DE LUNEL, 2 août 2022, . LES MARDIS DE LUNEL



2022-08-02 18:00:00 – 2022-08-02 23:00:00 Quelques tables; un peu de musique, des producteurs alimentaires et des vignerons pour régaler les oreilles et les papilles. Pas besoin d’aller bien loin pour profiter d’un moment de convivialité: venez à Lunel ! Osez les mardis de Lunel. Bref, de quoi passer une délicieuse soirée ! dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville