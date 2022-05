Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: 29250

Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon, 16 août 2022, Saint-Pol-de-Léon. Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon

2022-08-16 – 2022-08-16

Saint-Pol-de-Léon 29250 Par Michel BOEDEC.

Natif de Quimper. Compositeur, organiste, chef de chœur, improvisateur de talent. Il organise des manifestations culturelles comme l’académie internationale de musique en Cornouaille.

Effectue de nombreuses missions auprès de l’État et des collectivités territoriales. Passionné de musiques traditionnelles il remporte avec le talabarder Daniel LE FEON le 1° prix du concours « bombarde et orgue » du festival Les Tombées

+33 2 98 69 01 15

