Les Mardis de l’orgue

2022-08-02 – 2022-08-02 Par Hélène DU BOISBAUDRY et Jean-Pierre HERVET.

H. Du BOIS BAUDRY médaille d’or du conservatoire national de Tours puis élève de Marie-Claire ALAIN. Titulaire de l’orgue de St Germain de Rennes. Est la marraine de l’orgue italien de Locquénolé

Jean Pierre HERVE artiste aux multiples facettes, sa rencontre avec Hélène Du BOIS BAUDRY nous promet une belle alliance de l’orgue et du hautbois. Par Hélène DU BOISBAUDRY et Jean-Pierre HERVET.

