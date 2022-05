Les Mardis de l’orgue

Les Mardis de l’orgue, 19 juillet 2022, . Les Mardis de l’orgue

2022-07-19 – 2022-07-19 Par Guillaume LE DREAU.

Natif de Quimper. A étudié l’orgue aux conservatoires de Rennes et de Lyon. Agrégé de musique. Partage ses activités entre la composition, la recherche et l’enseignement. Par Guillaume LE DREAU.

Natif de Quimper. A étudié l’orgue aux conservatoires de Rennes et de Lyon. Agrégé de musique. Partage ses activités entre la composition, la recherche et l’enseignement. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville