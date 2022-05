Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale, 28 juin 2022, Versailles.

Les mardis de L’Institut Paris Region

Ancienne Poste centrale, le mardi 28 juin à 16:30

Les multiples initiatives franciliennes de transition écologique et solidaire se concentrent pour une grande part dans des lieux particuliers et parfois inattendus, qui offrent une expérience sensible de ce que pourrait être la ville (ou la campagne !) de demain : les Hauts Lieux de la Transition , que L’Institut Paris Region a entrepris d’identifier depuis 2016 pour permettre d’en diffuser la dynamique dans l’ensemble de la région À partir d’exemples concrets et d’expériences d’élus, cette rencontre interrogera : * Quelle est place de la terre dans les initiatives de transition repérées, que celles-ci visent à préserver la biodiversité, à prévenir les dérèglements climatiques ou tout simplement à mieux vivre au quotidien ? * Comment les élu(e)s s’appuient sur ces initiatives émanant d’acteurs publics, privés ou associatifs, locaux ou supra-locaux, pour favoriser leur ancrage local, leur appropriation citoyenne et leur fertilisation croisée, et ainsi construire une démarche locale et intégrée de transition ? Seront présents pour en discuter : **Anne-Françoise Gaillot,** maire de la Boissière-École **Jean-Philippe Gautrais,** maire de Fontenay-sous-Bois (en attente de confirmation) **Xavier Guiomar,** maire de Châlo-Saint-Mars (en attente de confirmation) **Florence Presson,** adjointe au maire de Sceaux

Les Hauts Lieux de la Transition : des élu(e)s les mains dans la terre

