Face à la raréfaction des ressources, aux émissions de gaz à effet de serre, et à la production massive de déchets, l’économie circulaire est dans l’air du temps. Elle ouvre un nouvel horizon pour le développement des territoires, pour la construction et le BTP. Elle génère des projets expérimentaux qui mobilisent une diversité d’acteurs et bousculent les codes classiques du monde des déchets, des matériaux et de la construction. L’aménagement dit « circulaire » questionne également les échelles spatiales, leurs interactions, ainsi que la capacité des collectivités à planifier et à gérer, dans une logique plus coopérative et transversale, leur(s) territoire(s). Cette table ronde propose : * d’échanger avec des collectivités pionnières de l’engagement en faveur d’un aménagement plus circulaire. Quelles études menées ? Quels projets et stratégies mis en œuvre ? Quels outils sont à disposition des territoires pour déployer l’aménagement circulaire ? * de débattre autour des modalités d’insertion de l’économie circulaire dans la fabrique urbaine, et de sa mise à l’agenda des politiques territoriales. L’urbanisme et l’aménagement sont-ils en train de se structurer autour d’un nouveau modèle ? Comment l’aménagement circulaire commence à transformer les pratiques des acteurs et experts de l’urbanisme ? Seront présents pour en discuter : **Aristide Athanassiadis, c**ollaborateur scientifique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne **Alain Bourdin,** sociologue et urbaniste, professeur à l’École d’Urbanisme de Paris **Justine Emringer,** cheffe de projet Métabolisme urbain à Plaine Commune **Leslie Petitjean, c**hargée de mission économie circulaire BTP à Est Ensemble

L'essor de l'économie circulaire

