En Ile-de-France, on artificialise moins qu’ailleurs aujourd’hui, mais on a beaucoup artificialisé par le passé. Artificialisation et renaturation restent des notions assez floues, qui appellent plusieurs représentations ou interprétations, à l’instar de la nature. La loi a récemment tenté de les définir dans le cadre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN). Cependant, cette définition est forcément réductrice :les possibilités de renaturation dépendent de chaque contexte local. * Quel sens donner à la renaturation en Ile-de-France ? Quelles actions seraient les plus efficaces ou apporteraient le plus de co-bénéfices ? * Comment faire pour que le trictrac spatial induit par le ZAN n’apporte pas de perte nette environnementale, de perte nette de biodiversité, voire pour qu’il apporte des gains ? Ne faut-il pas aussi revenir sur l’artificialisation passée ? Comment faire émerger des projets de reconquête ? Seront présents pour en discuter : **Magali Gorce,** directrice à l’agence régionale de la biodiveristé **Anne de Gouzel,** directrice de la prospective territoriale et de l’action foncière – Agence des espaces verts de la Région Île-de-France **Laurent Joffre,** directeur Carrières chez ETEX France BP **Paul Lecroart,** urbaniste Institut Paris Region **Yann Werlhing,** vice-président Région Île-de-France

Le sol, ressource clé des enjeux de renaturation

