Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale, 31 mai 2022, Versailles. Les mardis de L’Institut Paris Region

Ancienne Poste centrale, le mardi 31 mai à 16:30

La Seine est LE fleuve magistral d’Île-de-France et de Normandie qui contribue pour une grande part à fabriquer l’identité paysagère de ces deux régions et à les relier. Urbains ou ruraux, harmonieux, ordinaires ou disgracieux, ses paysages nous interrogent sur notre relation à la terre et à l’eau, deux des éléments essentiels à la vie. Seront présents pour en discuter : **Hélène Bouisson,** CAUE des Yvelines **Michel Hoessler,** paysagiste, agence Ter **Isabelle Jarry,** romancière et essayiste **Alexis Pernet,** géographe et paysagiste

Sur inscription virginie.cioni@institutparisregion.fr

Les paysages de la vallée de la Seine, quand le fleuve fait socle Ancienne Poste centrale 3 avenue de Paris, Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T16:30:00 2022-05-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Ancienne Poste centrale Adresse 3 avenue de Paris, Versailles Ville Versailles lieuville Ancienne Poste centrale Versailles Departement Yvelines

Ancienne Poste centrale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale 2022-05-31 was last modified: by Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale Ancienne Poste centrale 31 mai 2022 Ancienne poste centrale Versailles Versailles

Versailles Yvelines