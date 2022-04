Les mardis de L’Institut Paris Region Ancienne Poste centrale, 24 mai 2022, Versailles.

Les mardis de L’Institut Paris Region

Ancienne Poste centrale, le mardi 24 mai à 16:30

Le bâtiment et les travaux publics (BTP) est l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Les matériaux bio et géo sourcés représentent un levier majeur pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. La terre crue, bien que non renouvelable, présente de nombreux avantages pour une construction durable, mais dans quelles conditions ? Seront présents pour en discuter : **Géraldine Ajax**, directrice de la Marque Quartus, **Silvia Devescovi**, cheffe de projet Cycle Terre à la ville de Sevran, **Frédérique Jonnard**, architecte et artisane de la terre crue pour Terramano, **Olivier Meheux**, architecte associé de TOA architectes, **Charlotte Picard**, architecte et directrice adjointe à la Direction Recherche et Innovation de la ville de Rosny-sous-Bois.

Sur inscription virginie.cioni@institutparisregion.fr

Architectures bio et géo sourcées : le choix de la terre crue

Ancienne Poste centrale 3 avenue de Paris, Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



