Les Mardis de l’insolite : concert des chanteurs et musiciens d’Elisabeth Soulas Saint-Goin, 19 juillet 2022, Saint-Goin.

23 Avenue Saint-Jacques Château de Mesples Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques Château de Mesples 23 Avenue Saint-Jacques

2022-07-19 19:30:00 – 2022-07-19

EUR 0 0 Venez rencontrer les chanteurs et musiciens gospel et swing d’Elisabeth Soulas.

Ce qui n’était au départ que quelques soirées festives chez Josiane et Gérard, deux passionnés de culture, a réussi de fil en aiguille à devenir un petit festival itinérant particulièrement prisé du public béarnais. Et après deux ans en pointillé en raison du Covid, les Mardis de l’insolite reviennent pour animer les soirées estivales, toujours sur le principe de l’entrée au chapeau pour les artistes invités et de l’auberge espagnole pour clôturer chaque spectacle.

+33 6 60 18 15 38

