Mardi 28 septembre à 17h30 Médiathèque José Cabanis – pôle Société (1er étage) Venez échanger autour de l'histoire, partagez vos découvertes et nouvelles idées de lecture. Inscription anne.vassallo@mairie-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T17:30:00 2021-09-28T19:30:00

