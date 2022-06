Les mardis de l’été : Zaïzaïzaïzaï – road movie théâtrale Figeac, 1 août 2022, Figeac.

Les mardis de l’été : Zaïzaïzaïzaï – road movie théâtrale Figeac

2022-08-01 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-16

Figeac 46100

Alors qu’il fait ses courses, un acteur de théâtre, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît mal l’acteur de théâtre, il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de la société.

cour du Puy

replis espace mitterrand si mauvais temps

Les enfants, c’est papa… écoutez, je ne rentrerai pas à la maison ce soir… et peut-être ême pendant quelques jours… vous avez peut-être déjà regardé les infos… je veux que vous sachiez que votre papa n’est pas un bandit…»

Dans ce Road Movie Théâtral, l’acteur fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures marquantes – et concernées – de la société (famille, médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables.

+33 5 65 34 24 78

Alors qu’il fait ses courses, un acteur de théâtre, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît mal l’acteur de théâtre, il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de la société.

cour du Puy

replis espace mitterrand si mauvais temps

@Zaïzaïzaïzaï Astroalbe Grand Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-06-02 par