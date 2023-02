Les Mardis de l’été > Groupe Étincelles Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’Évènement: Manche

Les Mardis de l'été > Groupe Étincelles
Place de la République Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

2023-07-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-07-04

Manche Concert gratuit dans le centre-ville de Villedieu-les-Poêles. Restauration sur place dès 19h. Concert gratuit dans le centre-ville de Villedieu-les-Poêles. Restauration sur place dès 19h. a.fontaine.rurie@orange.fr Villedieu-les-Poêles Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

