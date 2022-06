Les mardis de l’été : Collectif Koa – Nefertiti – concert illustré jeune public, 23 août 2022, .

Les mardis de l’été : Collectif Koa – Nefertiti – concert illustré jeune public

2022-08-23 21:30:00 – 2022-08-23

Nefertiti, qu’est-ce que c’est ?

Nefertiti est un concert jeune public illustré et poétique autour du personnage mythique de l’Egypte ancienne, écrit et interprété musicalement par le Collectif Koa, animé par les illustrations d’Olivier Bonhomme, mis en espace et scénographié par Daniel Fayet. Deux voix offs, une féminine et une masculine, ponctuent le répertoire musical et amènent la trame narrative. La vie mystérieuse de la reine d’Egypte, figure féminine majeure de l’Antiquité,

est évoquée en laissant libre cours à l’imaginaire de chacun.e. Par la suite, c’est à travers le regard du sculpteur royal Thoutmôsis que l’on questionne la manière dont est représentée la beauté de Nefertiti, sublimée et gravée dans

+33 5 65 34 24 78

@Astrolabe Grand Figeac Collectif Koa – Nefertit

